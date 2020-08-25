Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 596'ya yükseldi
Kaynak: AA
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artarak 6 bin 596'ya yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 962 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 211 bin 947'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, salgında 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 596 olduğu aktarıldı.
Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 153 bin 761'e ulaştığını açıkladı.
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