Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 64 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 94 yeni vaka tespit edildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 64 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 805'e ulaştığı belirtildi. Ülkede 2 bin 94 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 126 bin 704'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 89 bin 275'e ulaştığı bilgisini paylaştı.
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