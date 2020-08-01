Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 64 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 64 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 805'e ulaştığı belirtildi. Ülkede 2 bin 94 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 126 bin 704'e çıktığı ifade edildi.



Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 89 bin 275'e ulaştığı bilgisini paylaştı.