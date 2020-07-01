Irak'ta KOVID-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde KOVID-19 nedeniyle 107 kişinin öldüğü, 2 bin 415 yeni vaka tespit edildiği, 1507 kişinin iyileştiği belirtildi.

KOVID-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 50'ye, vaka sayısının 51 bin 524'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 26 bin 267 olduğu aktarıldı.