Irak'ta KOVID-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Irak'ta yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 50'ye yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde KOVID-19 nedeniyle 107 kişinin öldüğü, 2 bin 415 yeni vaka tespit edildiği, 1507 kişinin iyileştiği belirtildi.
KOVID-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 50'ye, vaka sayısının 51 bin 524'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 26 bin 267 olduğu aktarıldı.
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