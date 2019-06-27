Irak'ta Eğitim Bakanı yine seçilemedi

Irak'ta aylardır vekaleten yürütülen Eğitim Bakanlığına aday gösterilen ikinci isim de meclisten güvenoyu alamadı.

Meclis basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclisteki oylamada Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Eğitim Bakanlığına aday gösterdiği Zahide Abdullah Muhammed için yeterli oy çıkmadı.

Açıklamada, 329 sandalyeli meclis oturumunda 180 milletvekilinin hazır bulunduğu belirtildi.

Abdulmehdi'nin Eğitim Bakanlığı için aday gösterdiği ilk isim Sefana Hamdani de 3 gün önce yapılan oylamada yeterli sayıya ulaşamamıştı.

Adil Abdulmehdi'nin geçen yıl ekim ayında kurduğu hükümette aylardır eksik bulunan Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları için önerilen adaylar ise 3 gün önce meclisten güvenoyu alarak görevlerine başlamıştı.

Iraklı Arap Sünni gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı 22 sandalyeli kabinede Eğitim Bakanlığı eksikliği sürüyor.

(AA)