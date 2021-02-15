15 Şubat 2021 Pazartesi 22:57:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 22:59:00
Irak'ta ABD askeri üssünün bulunduğu havaalanına füzeli saldırı
Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına füzeli saldırı düzenlendi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı.
İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, biri ise alanın dışına isabet etti.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.