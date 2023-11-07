VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"
Guterres'ten Gazze için insani ateşkes çağrısı
Bakan Bak, KKTC'de Spor Şurası'na katıldı
Neuer'den Icardi'ye övgü
Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Yolsuzlukla suçlanmıştı: Portekiz Başbakanı istifa etti
07 Kasım 2023 Salı 19:42:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 19:42:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef imha edildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini, vurulan hedeflerde sözde üst düzey sorumlularından olduğu birçok teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini, vurulan hedeflerde sözde üst düzey sorumlularından olduğu birçok teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada Kandil ve Gara bölgelerine gerçekleştirilen harekatta azami düzeyde yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.

Etiketler : hava harekatı Irak kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX