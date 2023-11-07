Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef imha edildi

MSB Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini, vurulan hedeflerde sözde üst düzey sorumlularından olduğu birçok teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada Kandil ve Gara bölgelerine gerçekleştirilen harekatta azami düzeyde yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.