Irak'ın kuzeyinde alçak provokasyon!

Irak'ın Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kentinin Zaho ilçesinde bir turistik bölgede yaşanan patlamada, biri çocuk 9 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Patlamanın havan mermisi atılmasıyla meydana geldiği üzerinde duruluyor. Bölge daha önce, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçleri ve sivil hedeflere yönelik havanlı, roketli saldırılarına hedef olmuştu.

Olaydan sonra Irak merkezi hükümetinin Türkiye ile temas kurmadan "Saldırı TSK tarafından yapıldı" açıklamasını yapması; PKK ve HDP'nin de Türkiye'yi sorumlu tutan paylaşımlar yapması dikkati çekti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise "Türkiye ile PKK'nın çatışmasının bölgeyi olumsuz etkilediği" değerlendirmesinde bulunmakla yetindi, ancak IKBY hükümeti de resmi açıklamasında TSK güçlerini sorumlu tuttu.

Türkiye, TSK'nın sivilleri hedef alan hiçbir operasyon yapmadığını duyurdu, saldırının terör örgütü PKK tarafından, Türkiye'nin Suriye'de olası harekatını önlemek amacıyla yapıldığının değerlendirildiğini açıkladı. Dışişleri, Irak ve IKBY yetkililerini 'terör örgütü PKK propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya' davet etti ve "gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği" çağrısında bulundu.

ZAHO'DA NE OLDU?

AKŞAM'ın ajanslar ve yerel medyadan derlediği bilgilere göre, ilk 24 saatte yaşanan gelişmeler şöyle:

Zaho'nun Derkar kasabası yakınındaki Perex köyünde bulunan nehir kenarındaki turistik bölgeye yönelik saldırı, önceki gün öğlen saatlerinde yaşandı. Olayda biri çocuk 9 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, Irak'tan gelen yerli turistler olduğu açıklandı.

PKK, BAĞDAT VE HDP AYNI AĞIZDAN

Patlamadan sonra terör örgütü PKK'ya bağlı sosyal medya hesaplarından "TSK bombardımanı" paylaşımları yapıldı; başkent Bağdat'ta Türkiye'nin eski büyükelçilik binası önünde önceden hazırlanmış fotoğraflı poster ve pankartlarla Türkiye karşıtı gösteriler yapıldı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de doğrudan Türkiye'yi sorumlu tuttu ve 'karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını' söyledi. Zaho'ya giden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de, patlamadan Türkiye'yi sorumlu tutarak, "Türkiye, Irak'taki askeri operasyonlarını durdurmalı, Irak halkından özür dilemeli, şehit ve yaralıların ailelerine tazminat ödemelidir" dedi. Hüseyin, Türkiye ve PKK arasındaki çatışmanın Türkiye'nin iç sorunu olduğunu, ancak "Kürdistan Bölgesi topraklarına taşındığını" belirtti. Ancak Hüseyin, PKK'nın yaklaşık 40 yıldır Irak'ın kuzeyinde üslendiğine, bölgeyi uzun yıllar kontrolü altına aldığına ve Irak tarafından buna karşı bir girişimde bulunulmadığına değinmedi.

Saldırının ardından Irak'ta dün bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Irak'la ikili ilişkilere vakıf kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak makamları, Türkiye'yi sorumlu tutan açıklamalarını, olay yeri incelemesi yapılmadan ve Ankara ile herhangi bir temas kurulmadan yaptı.

Aynı saatlerde, terör örgütü PKK da, bir açıklama yaparak, Türkiye'yi sorumlu tuttu, "bölgede kendilerine bağlı güç olmadığını" iddia etti.

Türkiye tarafında da önce HDP, PKK'nın açıklamasına paralel olarak, patlamadan TSK'yı sorumlu tuttu ve 'ikinci Roboski' benzetmesi yaptı.

Daha önce HDP yanlısı açıklamalarıyla gündeme gelen Diyarbakır, Van, Siirt, Urfa, Şırnak, Batman, Bingöl ve Hakkari baroları da, HDP gibi 'Roboski' benzetmesi yaptılar. Diyarbakır Barosu'nun açıklamasında, "TSK'nın bombardımanıyla" ifadesi kullanılırken, diğer baroların açıklamalarında, "Irak ve IKBY hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre TSK'nın bombardımanıyla..." ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

PKK DESTEKÇİSİ VEKİL İMZA TOPLADI

Saldırının ardından Irak Parlamentosu'nda, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Goran Hareketi'noden milletvekili Sirva Abdulvahid öncülüğünde, "Türkiye'nin saldırılarını görüşmek üzere" cumartesi günü parlamentonun olağanüstü toplanması için imza kampanyası başlatıldı. Abdulvahid, Irak'ta mezhepçi ve otoriter politikaları nedeniyle büyük tartışmalar yaratan ve 8 yıllık başbakanlığından baskılar üzerine ayrılmak zorunda kalan Şii lider Nuri el-Maliki'yi desteklemesiyle tanınıyor. Abdulvahid, aynı zamanda medya, enerji ve inşaat devi Nalia Şirketler Grubu'nun patronu Şasivar Abdulvahid'in de kardeşi. Abdülvahid'in milletvekili olduğu Goran Hareketi, IKBY yönetimindeki Barzani ailesinin KDP'sine karşı Talabani'nin KYB'si, terör örgütü PKK ve İran'a yakınlığıyla tanınıyor. KYB ve Goran Hareketi, IKYB'nin PKK'yı Sincar'dan çıkarmaya yönelik operasyonlarına karşı çıkmıştı.

BARZANİ TEMKİNLİ KONUŞTU

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınarken TSK'yı doğrudan sorumlu tutan bir ifade kullanmadı. Barzani, "Türk ordusu ile PKK'liler arasında yaşanan çatışmaları tamamen reddediyor ve kabul edilemez olarak görüyoruz. Bu çatışmalar, Kürdistan Bölgesi ile Irak'ın uluslararası sınırlarının istikrar ve güvenliğini zedeliyor. Türk ordusu ile PKK'liler savaşı durdurmalı ve artık sınır bölgelerinde ölümlere ve yıkıma neden olmamalılar" dedi.

IKBY Hükümeti ise resmi açıklamasında, "Türk güçlerinin düzenlediği bombardımanı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı; devamında "Kürdistan Bölgesi sınır bölgelerinde Türk güçleri ile PKK'liler arasında çıkan çatışmalar, vatandaşlarımız için sürekli bir tehdit kaynağı haline geldi. Bir kez daha Kürdistan Bölgesi'nin bölgesel çekişmelerden uzak tutulması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA TEMKİNLİ

Barzani ailesine yakın bölgesel haber kanalı Rudaw'ın sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Irak'taki tutumlarının "Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi" yönünde olduğunu belirterek, ayrıntılar belli olmadığı için Irak makamlarına danışmadan yorum yapmayacağını kaydetti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın sözcüsü Cemal Rüşdi ise "Arap Birliği, Irak'a yönelik Türk saldırılarını reddediyor" ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE SİVİLLERİ VURMADI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından açıklama yaparak, "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Açıklamada, "Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir" denildi.

PKK PROPAGANDASIYLA KONUŞMAYIN

Açıklamada, "Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir" ifadesi kullanılırken, Irak Hükümeti'ne "Olayın gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği" davetinde bulunuldu, "Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Irak hükümeti yetkilileri "terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya" davet edildi.

ÇAVUŞOĞLU: HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE VARIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, sabah saatlerinde TRT Haber'e verdiği demeçte, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. Saldırıyı terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz ve gerçeğin ortaya çıkarılması için Irak hükümetine işbirliği çağrısı yapıyoruz. Bu, Türkiye'nin terörle mücadele girişimlerini engellemek için yapılan bir saldırıdır. Irak hükümeti bu oyuna düşmemelidir" dedi.

Irak hükümetini etki altında açıklama yapmamaya davet eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. İhtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Net bir şekilde bunu yalanladık. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Biz terörle mücadelemizi uluslararası hukuka uygun bir şekilde sürdürüyoruz. Dün bu haberler gelir gelmez ilgili kurumlarımızda de hemen bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. Bizim her zaman hedefimiz PKK ya da Suriye'de YPG/PYD terör örgütleri olmuştur. Bu, Türkiye'nin terörle mücadele girişimlerini engellemek için yapılan bir saldırıdır. Irak hükümeti bu oyuna düşmemelidir."

BARZANİ CENAZELERİ UĞURLADI

KDP Başkanı Neçirvan Barzani, Zaho'da hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi Bağdat'a gönderilirken, Erbil Havalimanında düzenlenen törene katıldı. Barzani, acılı ailelere sarılarak taziyelerini bildirdi.

ANALİZ: TERÖRE KARŞI ANKARA-ERBİL İŞBİRLİĞİNE SABOTAJ

AKŞAM'ın ajanslar, yerel medya ve çeşitli güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Duhok'taki saldırı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terörüyle mücadelede son yıllarda IKBY hükümetiyle olan dayanışması, özellikle PKK'nın bölgenin kuzeyindeki hakimiyetine ve Sincar'a yerleşme çabalarına karşı birlikte hareket etmesini hedef alıyor. Saldırı aynı zamanda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK uzantısı YPG'ye karşı yeni bir harekatını da önlemeye yönelik.

Saldırı, Türkiye'nin, Suriye'den Türkiye'ye ve TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK saldırılarına karşı yeni harekat sinyali vermesinden ve Suriye'deki iç savaşa yönelik Türkiye, İran ve Rusya'nın oluşturduğu 'Astana Formatı'nda Tahran'da yapılan üçlü liderler zirvesinden hemen sonra yapıldı.

Saldırı, PKK'nın daha önce Kürt sivilleri ve IKBY Peşmerge güçlerini hedef aldığı saldırıların gerçekleştiği Duhok bölgesinde 'Iraklı sivil turistlere' yönelik yapıldı. Böylece, Şii/Arap ağırlıklı Irak merkezi yönetimini, Türkiye'ye ve PKK'ya karşı Türkiye ile işbirliği yapan IKBY'ye karşı kışkırtmak hedeflendi.

BAĞDAT'TA GÜÇ SAVAŞI VAR

Irak yönetiminin, Türkiye ile temas kurmadan, izahat istemeden, TSK'yı suçlaması, bu kışkırtmaya geldiğini gösteriyor.

Irak'ta iç siyasi tartışmalar, PKK'nın Goran Hareketi üzerinden, İran'ın Şii kitle üzerinden Bağdat'ı etki altına alma çabaları sıkça medyaya da yansıyor. PKK ile mücadelede Türkiye ile işbirliği yapan IKYB'ye karşı da bir tutum var. Bu nedenle, Irak Parlamentosu'nda KYB'li cumhurbaşkanı Behram Salih'in yerine IKYB yönetiminde bulunan KDP'li bir cumhurbaşkanı seçilmesi gerekirken, bu seçim 3 kez ertelendi. İran destekli gruplar Şii bir cumhurbaşkanı isterken, PKK destekli gruplar da IKBY'ye yakın bir isim istemiyorlar.

Türkiye'nin hem Irak'ta PKK'yı sıkıştırması hem de Suriye'de YPG'ye karşı yeni harekat sinyali vermesi, bu iki örgütle de ilişkileri olan İran ve ABD'yi rahatsız ediyor.

Son olaya önce Bağdat, sonra HDP ve Diyarbakır Barosu'nun hızlı tepki vermesi, Bağdat'ta posterli pankartlı gösteriler, saat farkına rağmen ABD medyasının anında manşet yapması 'hazırlık yapıldığı' izlenimini güçlendiriyor.

PKK IKBY'Yİ DE HEDEF ALDI

Öte yandan, IKBY Başkanı Barzani'nin doğrudan Türkiye'yi itham eden bir açıklama yapmaması önemli bulunuyor.

Türkiye, 2016-18 arası gerginlikler yaşadığı Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkilerinde son iki yıldır güçlü bir mesafe aldı.

Özellikle IKBY Başkanı Barzani ile PKK terörüne karşı işbirliği geliştirildi. PKK da buna karşılık IKBY Peşmerge güçlerini, resmi kontrol noktalarını ve sivilleri hedef alan saldırılar yaptı.

Türkiye, Bağdat'ta KDP'li bir cumhurbaşkanının seçilmesiyle birlikte, merkezi hükümetle ilişkilerin de daha güçlenmesini bekliyor.

Son saldırı, Türkiye'nin Bağdat ve IKBY ile ilişkilerine sabotaj niteliğinde.

BU OLAY PKK'YA VE DESTEKÇİLERİNE YARAR

Uzmanlar, bu tür olaylardan sonra 'kim karlı çıktı' sorusunun önemine vurgu yapar.

Bu olayda da, Türkiye, IKBY ve Irak merkezi yönetiminin ilişkilerinin bozulması, en önce ve en çok terör örgütü PKK'nın yararına olur.

Ayrıca, Kuzey Irak'ta IKBY'nin, Suriye'de Türkiye'nin güçlenmesine karşı Şii milisleri kullanan İran'ın çıkarlarına hizmet eder.

Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye karşı harekat başlatmasına karşı İran'la aynı tutumu alan ABD ve Rusya'nın da işine gelir.

TSK, TACİZE BİLE KARŞILIK VERMİYOR

Bölge, Türkiye'nin PKK'ya karşı operasyonlar düzenlediği geniş bir alanda bulunuyor. Ancak olay sırasında TSK'nın herhangi bir hava operasyonu veya havan kullandığı bir operasyonu bulunmuyor.

PKK, bölgedeki Türk birliklerine 'havanlı' taciz saldırıları düzenliyor, ancak bu saldırılar, "Suriye'ye yeni harekat" sinyali verildikten sonra son bir aydır yoğunlaştı. Edinilen bilgilere göre, son bir ayda 15'in üzerinde taciz saldırısı meydana geldi. TSK unsurları, taciz saldırılarından sonra, İHA ve SİHA tarafından gözetlemeler yaparak saldırıların yapıldığı bölgeleri tarıyor, terör unsurlarını teyit ediyor ve eğer saldırılar sivil yerleşim yerlerinden yapılmışsa karşılık verilmiyor. Sivillerin kalkan olarak kullanılmadığı bir terörist unsur tespit edilmişse yine emir-komuta zinciri içinde karşılık veriliyor. Bu nedenle sivillerin hedef alındığı bir olay yaşanmadı.

ERBİL'E ÖZEL HEYET

Ankara'dan Erbil'e bir heyetin gitmesi, terör örgütünün ve Irak'ta etkili olmaya çalışan yabancı güçlerin propagandaları savaşına yenilmeden, aceleci davranılmaması ve olayın aydınlatılması için son derece önemli.

Heyetin vereceği raporla, Bağdat yönetimiyle de temasların yürütülmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın IKBY ve merkezi hükümete 'ortak çalışma' daveti ve 'her türlü işbirliğine açık olma' duyurusu Türkiye ve bölgesel ortaklarına yönelik kumpası çözecek en büyük imkan.

PKK'NIN DUHOK'A İLK SALDIRISI DEĞİL

Türkiye'nin, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarında, Kuzey Irak'ta destek veren Erbil merkezli Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bu nedenle son birkaç yıldır terör örgütünün saldırılarına hedef oluyor. Sadece önceki gün havan saldırısının gerçekleştiği Duhok bölgesinde, peşmerge ve sivil hedeflere yönelik PKK saldırıları şöyle:

24 Mayıs 2021'de PKK, Duhok kentindeki bir televizyon kanalına roketli saldırı düzenledi.

27 Mayıs 2021'de IKBY, PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'un Amedi ilçesinde 2 sivilin öldüğünü açıkladı.

5 Haziran 2021'de PKK, Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurdu, saldırıda 5 Peşmerge öldü, 7'si yaralandı.

Duhok Valisi Ali Terter, "Irak'ın Türkiye ile olan sınırlarının büyük çoğunluğu Duhok'ta ve PKK güçleri de 1992'den beri bu bölgede konuşlandı. Maalesef sadece sınırlarda kalmadılar, bölgenin derinliklerine kadar indiler. Köylerimize geri dönmemizi engelleyen Türkiye değil PKK'dir. PKK, Duhok'a havan saldırısı da düzenledi" dedi.