Pençe Kaplan Operasyonu ile 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Pençe Kaplan Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
- 'Patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığı tahmin ediliyor'
- ABD temmuzda 63 milyar dolarlık bütçe açığı verdi
- Gazze'den İsrail tarafına yeniden 'yanan balonlar' gönderilmeye başlandı
- Pençe Kaplan Operasyonu ile 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
- Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü
- Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'dan 'yeni hükümet' için uluslararası baskı iddiası