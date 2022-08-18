Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/UpnmWEBvxU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022
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