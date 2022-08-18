VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden belli oluyor
Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Almanya'yı da kuraklık vurdu: Panke Deresi kurudu
Başkan Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
Kurtulmuş: Güçlü bir Türkiye olarak ayaklarımız yere sağlam basacak
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Zelenskiy: Türkiye ve Erdoğan tahıl sevkiyatında öncü rol oynadı
Guterres: Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferi
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 11 yaralı
Başkan Erdoğan: Her türlü desteği vermeye hazırız!
EMA yeni Kovid-19 aşısının onay başvurusunu inceliyor
Zelenskiy Guterres ile görüştü!
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 11 yaralı
Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı
İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı
'Beşli çeteye 203 milyar dolar' başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı
Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler İstanbulluları bezdirdi
'Bakü-Tiflis-Kars'ta gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için anlaşma imzalandı
Maxi afete hazır
Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu
Günün 6 saatini internette geçiriyoruz
"Ölmedim yaşıyorum"
Yolların Sultanı şehirler arasında mekik dokuyor
Dışişleri Bakanlığından Cezayir'deki yangınlarda ölenler için taziye mesajı
18 Ağustos 2022 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 20:08:00

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Etiketler : Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
Hiçbir zaman diyet yapmadım

Hiçbir zaman diyet yapmadım
Anne-kız sohbeti

Anne-kız sohbeti
Betül'den ‘Seninle'

Betül'den ‘Seninle'
Yağmur sahneye engel olamadı

Yağmur sahneye engel olamadı
En büyük kaygısını açıkladı

En büyük kaygısını açıkladı
15'inci yıl kutlaması

15'inci yıl kutlaması
Nispet gecesi

Nispet gecesi
Yaşar ile Boğaz'da aşk

Yaşar ile Boğaz'da aşk
15 yıl sonra yeniden Harbiye'de

15 yıl sonra yeniden Harbiye'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes