Irak: Yasalarımız İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor
Kaynak: AA
Irak hükümeti, ülke yasalarının İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi yasakladığını açıkladı.
Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İsrail’in Irak’ta büyükelçilik açacağı yönündeki iddialara ilişkin Talal, “Irak yasaları İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor. Irak hükümeti ve halkı bu durumu net olarak biliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Talal, başka ülkelerin (BAE) İsrail ile normalleşme adımlarının o ülkelerin içişleri olduğunu kaydederek, Irak’ın bu duruma müdahil olmayacağını söyledi
- Wisconsin'de 2 protestocunun ölümüyle ilgili 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
- Putin, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
- Irak: Yasalarımız İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor
- Mali'de muhalefet askeri cuntaya iş birliği teklif etti
- Meksika'da belediye başkanı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- FKÖ'den Kovid-19 nedeniyle Gazze'de felaket yaşanabileceği uyarısı