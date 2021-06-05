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05 Haziran 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 14:06:00

Irak ordusu, PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına tepki gösterdi

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Irak ordusu, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıya tepki göstererek, suçluların cezalandırılacağını bildirdi.

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, "Duhok'ta Iraklı olmayan silahlı gruplar tarafından Peşmerge güçleri bünyesindeki Irak askeri birliğinin uğradığı korkakça terör saldırısını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma açtığını belirten Resul, Iraklıların canına ve güvenliğine kastedenlerin cezalandırılacağını ifade etti.

Resul, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin, tüm ülke toprakları üzerinde egemen olduğunu, içerden ve dışardan gelebilecek ihlalleri engellediğini ve "Irak'ın, komşularına yönelik herhangi bir saldırının hareket noktası olmaması" yönündeki anayasal prensibi desteklediğini aktardı.

IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

Etiketler : Yahya Resul Irak ordusu Peşmerge
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