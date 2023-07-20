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20 Temmuz 2023 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 15:04:00

Irak, İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi

Kaynak: AA

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Irak hükümeti, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı'na ayrıca Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.

Etiketler : ırak isveç büyükelçi
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