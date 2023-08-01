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Irak: IKBY, petrol gelirlerini teslim etmeye başladı
01 Ağustos 2023 Salı 20:18:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 20:18:00

Irak: IKBY, petrol gelirlerini teslim etmeye başladı

Kaynak: AA

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) günlük merkezi yönetime 55 bin varil petrol geliri teslim etmeye başladığını belirterek, IKBY'nin petrol dışındaki gelirlerini de Bağdat'a teslim edeceğini söyledi.

Sudani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak'ın kuzeyinden yapılan petrol ihracatının durduğunu kaydeden Sudani, "Cihan Boru Hattı üzerinden yapılan petrol ihracatı durmuş durumda. IKBY'nin bu aylık bütçesini gönderdik. IKBY, her gün 55 bin varil petrol gelirlerini merkezi yönetim Maliye Bakanlığı'na teslim etmeye başladı. Bölgesel hükümet ayrıca petrol dışı gelirlerini de merkeze bağlı banka hesabına yatıracak." ifadelerine yer verdi.

Sudani, Bağdat ve Erbil arasında "petrol ve petrol dışı gelirlerin merkezi yönetime teslimi" hakkında yapılan anlaşmayı hatırlatarak, her iki tarafın da söz konusu anlaşmaya uymaya kararlı olduğunu söyledi.

Ülkede artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Irak Başbakanı Sudani, İran'dan ham petrol karşılığında doğal gaz aldıklarını ve ABD'nin bu konudaki tutumunun olumsuz olmadığına işaret etti.

Etiketler : ırak ıkby petrol ırak petrol
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