Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hükümetimiz, dün gece kardeş ülke Bahreyn'in büyükelçilik binasına bazı göstericiler tarafından saldırı düzenlemesinden derin üzüntü duyuyor. Bu saldırı tüm uluslararası kanunlarla diplomatik misyon dokunulmazlığına aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırganların Büyükelçilik binasından çıkarılması, krizin kontrol altına alınması ve düzenin sağlanması için emniyet güçleri ivedi ve kararlı bir şekilde gerekli önlemleri aldı. Irak hükümeti, yasaların ihlalinin önlenmesinde kararlıdır ve böylesi olaylara da tolerans göstermeyecektir. Hükümet, diplomatik misyonların işini ve can güvenliğini tehdit edecek her türlü girişimi de şiddetle reddediyor."

Açıklamada ayrıca, Büyükelçilik baskını olayına karışanların yakalanması ve yargı önüne çıkarılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Bağdat’ta bir grup gösterici, Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına tepki amacıyla dün gece Bahreyn’in Bağdat Büyükelçilik binasını basmıştı. Binanın giriş kısmına geçen göstericiler, Bahreyn bayrağını indirerek, buraya Filistin bayrağı asmıştı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

AA