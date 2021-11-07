Irak Başbakanı Kazımi'nin evi SİHA ile vuruldu!

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07 Kasım 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 08:53:00

Irak Başbakanı Kazımi'nin evi silahlı drone ile vuruldu

Kaynak: AA

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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vuruldu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Irak hükûmetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı'ndan yapılan açıklamada, Kazımi'nin Bağdat Yeşil Bölge'deki evinin "silahlı drone" ile saldırıya uğradığı kaydedilerek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik güçlerinin önlem almayı sürdürdüğü belirtildi.

Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum." dedi.

- Şİİ MİLİS LİDERLER, TEHDİT SAVURMUŞTU

İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Şii Haşdi Şabi destekçileri, 10 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor. 5 Kasım Cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü. Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine gelen Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazımi'ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Hazali, ölen eylemci için kurulan taziye çadırından dün yaptığı açıklamada Kazımi'ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı.

Hazali'nin yanı sıra Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerden Ebu Ala el-Velayi de Kazımi ve hükûmete yüklenerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Amiri göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağını açıklamıştı.

Etiketler : Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Fetih Koalisyonu İran Irak Başbakan
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