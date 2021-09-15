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15 Eylül 2021 Çarşamba 12:52:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 12:52:00

Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurtdışına kaçırdığını açıkladı

Kaynak: AA

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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, devrik lider Saddam Hüseyin rejimi döneminde milyarlarca doların yurtdışına kaçırıldığını belirterek, "Yolsuzlukla mücadele konusunda geri adım ve moral bozukluğu yok." dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat'ta düzenlenen "Çalınan Malların İadesi için Uluslararası Konferans" adlı etkinlikte konuştu.

Ülkede mezhep savaşı döneminde bile (2006-2008) yolsuzlukların yapıldığını söyleyen Kazımi, "Müessis devlet inşası halkımızla yüzleşmekten geçer. İlk günden beri temel hedefimiz; yolsuzluklarla mücadele. Bunun için yargı erki ve şeffaflık kurumuyla ortak komite kurduk. Bu komite bir yıl içerisinde 17 yılda ifşa edilemeyen yolsuzluk dosyasını ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yolsuzluk ve terör aynı şeydir." diyen Kazımi, "Eski rejim döneminde de milyarlarca dolar yurtdışına kaçırıldı. Yolsuzlukla mücadele konusunda geri adım ve moral bozukluğu yok." ifadelerini kullandı.

Irak Adalet Bakanı Salar Abdussettar da konferansın kamu mallarını çalanları hedef aldığına işaret ederek, "Çalınan malların iadesinde uluslararası çabalar zayıf kalıyor. Ülkeden çıkarılan malların uluslararası destekle iadesi lazım. Hükümetimiz yurtdışına kaçırılan tüm malların iadesinde ısrarlı." diye konuştu.

Söz konusu konferansta konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt ise şu görüşleri paylaştı:

"Arap Birliği olarak yolsuzluklarla mücadele konusuna önem veriyoruz. Çalınan Malların İadesi Konferansı yolsuzluklarla mücadelede önemli bir adım. Yolsuzluklarla mücadele zor bir iştir ve sürekli iş birliği gerektirir. Yolsuzlukların önünü kesmek için bu iş birliği önemli."

Etiketler : ırak başbakanı saddam rejimi yolsuzluk
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