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03 Şubat 2024 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 15:00:00

Irak: ABD'nin Haşdi Şabi saldırısı bölgedeki güvenliği uçurumun eşiğine getirecek

Kaynak: AA

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Irak hükümeti, ABD'nin Enbar'daki Haşdi Şabi saldırısının ülke ve bölgedeki güvenliği "uçurumun eşiğine getireceği" ve gerekli istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarla da çeliştiğini belirtti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." bilgisini paylaştı.

Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında maddi hasara neden olduğunu ifade eden Avvadi, ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu ifade etti.

Saldırının bölgenin güvenliğine zarar vereceğini vurgulayan Avvadi, şunları kaydetti:

"Bu saldırgan eylem, Irak'ta ve bölgedeki güvenliği uçurumun eşiğine getireceği gibi, gerekli istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarla da çelişiyor. Irak olarak, topraklarımızın hesaplaşma ve çatışma sahası haline getirilmesine izin vermediğimizi bir kez daha yineliyoruz ve tüm tarafların bunu bilmesi gerekiyor. Ülkemizin toprakları ve egemenliği, hasımlar arasında mesaj göndermek ve güç göstermek için uygun yer değildir.

Kendisine verilen görev ve yetkiden sapan uluslararası koalisyonun varlığı da Irak'ta güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir 'gerekçe' haline geldi ve ayrıca Irak'ın bölgesel ve uluslararası çatışmalara sürüklenmesine de 'gerekçe' haline getirildi."

HAŞDİ ŞABİ, ABD SALDIRISINDA 16 MENSUBUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 16 Haşdi Şabi mesubunun öldürüldüğü, 25'inin de yaralandığı aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse geçen hafta düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor." demişti.

Etiketler : ırak haşdi şabi abd saldırı
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