Dijital haklar grubu CitizenLab, İsrail merkezli NSO Group'un tartışmalı casus yazılımı Pegasus'un neredeyse her Apple cihazına yerleştirilmesine izin veren bir güvenlik açığı keşfetti.

CitizenLab, kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir Suudi aktivistin telefonunu analiz ederek iphone'daki güvenlik açığını ortaya çıkardı. Güvenlik açığı, Apple'ın güvenlik açığını düzeltmek için bir güncelleme yayınlamasından kısa bir süre sonra halka duyuruldu.

ADI 'SIFIR TIKLAMA' TUZAĞI

Citizen Lab'den araştırmacı Bill Marczak, "Cihazların hiçbir şeye tıklamadan ele geçirilebileceğine dair ilk örnekle karşılaştık" dedi. Apple'daki güvenlik açığı bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra Apple Watch'u da etkiliyor. Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştu. Yazılımın İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın telefonuna da yüklendiği ve Suudi hükümeti tarafından bu sayede izlendiğine dair kanıtlar sunulmuştu.