Instagram depresyona soktu
ABD’li şarkıcı Selena Gomez, özgüvenini kırdığı hatta kendisini depresyona soktuğu için Instagram uygulamasını telefonundan sildiğini açıkladı.
'TÜM ZAMANIMIZI ALIYOR'
Dünya çapında en çok takip edilen kişiler arasında bulunan Selena Gomez, bir dergiye samimi itiraflarda bulundu. Sosyal medyanın özgüveni üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu belirten genç şarkıcı, kişisel Instagram hesabıyla da ilgilenmeyeceğini belirterek, “Sosyal medyanın genç insanlar için çok sağlıksız olduğunu düşünmeye başladım. Ben de dahil birçok genç bütün zamanını sosyal medyadaki yorumları okumakla ve bunları içselleştirmekle geçiriyor” dedi.
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