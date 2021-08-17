İnsanların düştüğü uçaklar köpek ve şarap taşıdı

ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ın kontrolünü Taliban ele geçiriken, birçok Afgan ülkeden ayrılmak için 'demokrasi' vaadiyle ülkeye gelen ABD uçaklarına akın etti.

Çıkan izdihamda çok sayıda Afgan yaşamını yitirirken, havalanan uçaklara tutunanlar, uçakların havalanmasından bir süre sonra yere çakılarak feci şekilde can verdi. Öte yandan ABD'ye ulaşan uçakların iniş takımlarında, insan bedenine ait parçaların olduğu görüldü.

Dünya şok içinde bu vahşeti izlerken, yayınlanan bir görüntü sert tepkilere neden oldu.

Çaresiz Afganların ölümünü izleyen ABD askerlerinin, uçaklara köpeklerini aldığı ortaya çıktı. ABD, köpeklerine bile 'demokrasi' vaadiyle gittiği Afgan sivillerinden daha fazla değer vermekle suçlanıyor.

Pazartesi günü yayınlanan ve köpeklerin ABD askeri personeliyle birlikte tahliye edildikleri Kabil Havalimanı'na götürüldüklerini gösteren videolar ve fotoğraflar, dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişiyi kızdırdı ve hayvanlara insanlardan daha fazla öncelik verilmesini birçok Afganlıya hakaret olduğu belirtildi.

Jeopolitik Analist Maram Susli, "Orada köpekler için oda ve bölmeler var ama, ABD'yle müttefik olarak gören insanlar uçağın dışına tutunmak zorunda.' dedi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, ABD'nin bu hareketi 'ihanetin mükemmel tasviri' olarak nitelendirildi.

ALMANYA'DA ŞARAP VE ŞAMPANMAYISINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Deutsche Welle muhabiri James Jackson, Alman ordusunu Haziran ayında Afganistan'dan eve 22.500 litre bira, şarap ve şampanya göndermesi için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Bu arada, tahliyesine izin verilecek insanlar için, 'ancak son iki yılda doğrudan Bundeswehr için çalışmış olması' zorunlu kılındı. Biraları kurtarmaya çalışan Almanya ile iş birliği yapan ya da tercümanlık görevlerini yürüten birçok insan, ülkede kaldı.

star.com.tr