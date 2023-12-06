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İnsan Hakları İzleme Örgütünden çarpıcı açıklama: "Gazze'de, gidilecek güvenli yer yok"
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06 Aralık 2023 Çarşamba 22:01:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 22:01:00

İnsan Hakları İzleme Örgütünden çarpıcı açıklama: "Gazze'de, gidilecek güvenli yer yok"

Kaynak: AA

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun ablukaya ilişkin yaptığı açıklamada Gazze'de, gidilecek güvenli bir yerin bulunmadığını vurguladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, gidilecek güvenli bir yerin bulunmadığını belirtti.

HRW'nin resmi internet sitesinden, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki insanlara bölgeyi boşaltmaları yönündeki uyarılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere bölgeyi tahliye etmeleri yönünde sosyal medya ve farklı platformlar üzerinden talimatlar verdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye giden elektriği kestiği için telefonlarını şarj edemeyen insanların haritalara da erişemediğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in yayımladığı haritaların hatalarla dolu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki insanların gidecek güvenli bir yerinin bulunmadığı ve İsrail'in söz konusu sivillere bombalanmayacakları konusunda güvence vermediği aktarıldı.

Gazze'deki insanların savaş hukuku kapsamında hala koruma altında olduğu anımsatılan açıklamada, "Herhangi bir çatışmada hiçbir askeri güç, ne kadar uyarıda bulunursa bulunsun, QR kodları veya başka bir şekilde, sadece bir duyuru yapıp ardından oradaki sivilleri dikkate almadan bir bölgeyi bombalayamaz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Gazze abluka İsrail insan hakları HRW raporu
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