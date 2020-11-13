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13 Kasım 2020 Cuma 23:37:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 23:37:00

İniş sırasında kontrolden çıktı! Dev uçak kullanılamaz hale geldi

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Rusya'da 150 ton yük taşıyan kargo uçağı, acil inişi sırasında kontrolden çıktı. Pistte sürüklenen uçak kullanılamaz hale geldi.

Rusya’nın Novosibirsk kentinde 150 ton yük taşıyan An-124 tipi kargo uçağı, Tolmachevo Havaalanı’na teknik arıza sonucu acil iniş yaptı. Uçağın iniş yaptığı sırada kontrolden çıktığı ve pistte sürüklendiği belirtildi.

Tass'ın haberine kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; uçağın pilotu Evgeny Solovyov, “İkinci motorda arıza sonucu güç kesildi. Havaalanına geri döndük” dedi.

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