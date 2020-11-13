İniş sırasında kontrolden çıktı! Dev uçak kullanılamaz hale geldi

Rusya’nın Novosibirsk kentinde 150 ton yük taşıyan An-124 tipi kargo uçağı, Tolmachevo Havaalanı’na teknik arıza sonucu acil iniş yaptı. Uçağın iniş yaptığı sırada kontrolden çıktığı ve pistte sürüklendiği belirtildi.

Tass'ın haberine kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; uçağın pilotu Evgeny Solovyov, “İkinci motorda arıza sonucu güç kesildi. Havaalanına geri döndük” dedi.