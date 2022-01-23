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23 Ocak 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 09:40:00

İngiltere'nin iddiasına Rusya'dan sert tepki!

Kaynak: AA

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İngiltere'nin "Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim planı" iddiasına Rusya'dan çok sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığının "Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı" iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi.

Bakanlığın, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığının dezenformasyon yaydığı belirtildi.

Söz konusu dezenformasyonun "Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandıranların Anglosaksonlar liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun bir başka kanıtı" olduğu ifade edilen açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığını kışkırtıcı faaliyetlere son vermeye, saçma sapan şeyleri yaymayı durdurmaya ve Tatar-Moğol istilası tarihini öğrenmeye odaklanmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Etiketler : ingiltere rusya kremlin ukrayna
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