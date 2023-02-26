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26 Şubat 2023 Pazar 18:21:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 18:21:00

Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi

Kaynak: AA

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi.

Başkentteki Aziziye Camisi'nde düzenlenen kermeste, Londra'da yaşayan Türk kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa çıkarıldı.

Ayrıca, kermes kapsamında sulu boyalarla çocukların yüzleri boyandı, resimler yapıldı.

Aziziye Camisi Başimamı Ebu Bekir Tezgel, kermesin Londra'daki hayırseverler tarafından düzenlendiğini ve kermesten elde edilen gelirin depremzedelere gönderileceğini anlattı.

Deprem bölgesine 43 bin sterlin nakdi yardımın yanı sıra 50 bin ton yiyecek ve giyecek yardımında bulunulduğunu aktaran Tezgel, "Bu kermesi şöyle bir niyetle yaptık, en azından İngiltere'de haftada bir ya da ayda bir dışarıda yeme alışkanlığımız var. Bu alışkanlığı da hayra çevirmek için kermesi düzenledik. Allahü Teala tüm hayırsever kardeşlerimizin hayrını kabul eylesin ve yerine ulaşıp depremzede kardeşlerimizin yarasına az da olsa merhem olsun." diye konuştu.

Etiketler : İngiltere Deprem türkiye depremzede kermes

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