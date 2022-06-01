VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Danimarka, AB ortak savunma politikasına katılmak için referanduma gitti
Kadir Şeker yeniden yargılama sonucu tahliye edilebilir Kadir Şeker yeniden yargılama sonucu tahliye...
MSB'den Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video
Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni eğitim modeli uygulanacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şahin Karademir: “Gül yağını bir prenses keşfetti.”
Bakan Bozdağ açıkladı: İşte yeni kira düzenlemesi
Türkiye'yi de içine alacak yeni ittifak iddiası!
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk!
Bir ülkeye daha sıçradı
‘Bir Asır'lık yorum
1 dizi 2 film
Pınar'a nazar değdi
Köpekli alışveriş
Yeni bir sergi olabilir
Festival gibi gece
Önümüzdeki yaz düğün var
MİT'ten suikast timine operasyon!
itiraf etmek zorunda kaldı
İçişleri Bakanlığından Kovid-19 salgınıyla ilgili 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' genelgesi
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 100'e çıktı
01 Haziran 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 12:09:00

İngiltere'nin AB'ye alternatif yeni bir ittifak sistemi önerdiği iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'nin AB'ye alternatif Doğu Avrupa'daki ülkeleri ve Türkiye'yi içine alabilecek yeni bir ittifak sistemi önerdiği iddia edildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı iddiaya ilişkin sorulara cevap vermedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) alternatif olacak şekilde Doğu Avrupa'daki ülkeleri ve Türkiye'yi içine alabilecek yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak sistemi önerdiği iddiasına ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşın Rus saldırganlığı karşısında güçlü bir uluslararası sistemin ve birliğin önemini gösterdiği belirtildi.

İngiltere ve aynı düşüncedeki dünyadaki ortaklarının, Rusya'nın yasa dışı işgaline karşı birlik içinde olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, Londra'nın AB ve NATO müttefikleriyle yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğu aktarıldı.

- YENİ BİRLİK İDDİASI

İtalya'nın yüksek tirajlı Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Ukrayna ile bazı AB ülkeleri arasındaki gerilimin Davos Ekonomik Forumu toplantılarına yansıdığı ve "İngiltere Başbakanı Johnson'ın Avrupa'daki kartları bozma amacı taşıyan bir girişimle sahaya girmeye çalıştığı" belirtilmişti.

Haberde, "İngiltere Başbakanı, AB'ye alternatif olarak yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak sistemi öneriyor." ifadesi kullanılırken, başlıkta da Doğu Avrupa'daki bu ittifakın Rusya'ya karşı kurulmasının planlandığı kaydedilmişti.

Johnson'ın önerisinin "İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth)" gibi bir anlamda "Avrupa Milletler Topluluğu" olduğu aktarılan haberde, "Johnson'ın kafasındaki Avrupa Milletler Topluluğu modeli, İngiltere'nin liderliğinde Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra ileri bir tarihte potansiyel olarak Türkiye'yi de içerecek." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Etiketler : İngiltere Dışişleri Bakanlığı TÜRKİYE Commonwealth
Çocuklarını düşünerek şarkı yazıyor

Çocuklarını düşünerek şarkı yazıyor
Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz

Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz
Hollywood filmleri Türkiye'de çekilecek

Hollywood filmleri Türkiye'de çekilecek
Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş

Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş
Yorgun Aleyna

Yorgun Aleyna
Tatil için Antalya'dalar

Tatil için Antalya'dalar
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Festivale geri sayım

Festivale geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX