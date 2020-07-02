İngiltere'den flaş Türkiye kararı

İngiltere'den 'Türkiye kararı: Yasak kalkıyor
İngiltere aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırıyor. İngiliz medyası, kararın yakın zamanda duyurulacağını belirtti.
İngiltere teni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirdiği uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor.
Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin gevşetileceği sinyalini veren yetkililer, virüs kapsamında güvenli olarak listelediği ve içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırıyor.
İngiliz medyası, bahsi geçen kararın yakın zamanda duyurulmasının beklendiğini bildirdi.
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