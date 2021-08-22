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22 Ağustos 2021 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 14:08:00

İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar: Türkiye bunu çoktan hak ediyor

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İngiltere, kırmızı listede tuttuğu Türkiye'ye seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor. İngiliz yetkililer, 'Türkiye yeşil listede olmayı çoktan hak ediyor' açıklamasında bulundu.

Pandemi öncesinde ülkemize en fazla turist gönderen ülkeler listesinde üçüncü sırada yer alan İngiltere, Türkiye'ye koyduğu seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor.

The Times gazetesine konuşan hükûmete yakın kaynaklar, kritik kararın önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtti. İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi Türkiye'nin turizm alanındaki en büyük rakiplerinin ise kırmızı listede kalacağı ifade ediliyor.

Hükûmet kaynakları daha önce 25 Temmuz tarihinde yasakların kaldırılacağını açıklamış, İngiltere'nin en büyük turizm acentesi "JET2" Türkiye biletlerini satışa çıkarmıştı. Ancak artan vakalar sebebiyle karardan vazgeçilmişti.

TÜRKİYE ÇOKTAN HAK ETTİ

PC Agency seyahat danışmanlığının kurucusu Paul Charles "Türkiye özellikle otellerde ve diğer turistik bölgelerde en iyi salgın tedbirlerini alan ülke konumunda bulunuyor.

Enfeksiyon oranlarını düşürmek için hem hükûmet hem de turizm sektörü tüm gücüyle çalışıyor. Türkiye yeşil listede olmayı çoktan hak ediyor" açıklamasında bulundu.

Alınan kararda da Türkiye'nin aldığı bu önlemlerin etkili olduğu vurgulanıyor. İngiltere'de yapılan araştırmalara göre, Türkiye'den İngiltere'ye gelenlerin ise yalnızca yüzde 1,7'sinde pozitif sonuç çıktığı, bu oranın birçok ülkeden daha iyi olduğu belirtildi.

Etiketler : Pandemi öncesi ingiltere türkiye Paul Charle
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