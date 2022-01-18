İngiltere'den Putin'i kızdıracak adım!

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18 Ocak 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 10:30:00

İngiltere'den dengeleri değiştirecek 'Ukrayna' kararı

Kaynak: BBC Türkçe

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İngiltere, NATO ve Rusya arasındaki krizi daha da derinleştirecek bir adım atarak Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar füze gönderileceğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi için Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar füze gönderileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker göndermesinin ardından Wallace'ın İngiliz milletvekillerine yaptığı açıklamaya göre küçük bir grup İngiliz askeri de Ukrayna'ya eğitim vermeleri amacıyla gönderilecek.

Wallace, Rus askerlerin işgal amacıyla Ukrayna'ya girebileceğine dair 'meşru ve gerçek bir kaygının bulunduğunu' söyledi.

Rusya ise böyle bir amacı olmadığını belirterek gerilimden ötürü Batı'yı sorumlu tutuyor.

2015'ten beri onlarca İngiliz birliği, askerlerin eğitimlerinin sağlanması için Ukrayna'ya gönderildi. Aynı zamanda İngiltere, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından Ukrayna'nın donanmasını güçlendirmeye söz vermişti.

Wallace ise son açıklamasında Rusya'nın 'tehdit edici davranışlarının artması üzerine' İngiltere'nin güvenliğin sağlanması için ilave yardım gönderdiğini belirtti.

Pazartesi günü türünün ne olduğu açıklamasa de ilk hafif tanksavar silahların gönderildiği dile getirildi.

Wallace, Ukrayna'nın kendisini savunma hakkı olduğunu belirterek bu silahların kısa menzilli ve savunma amaçlı olduğunu, Rusya'ya karşı herhangi bir tehdit unsuru oluşturmadıklarının altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarını bozacak herhangi bir işe girişmesi takdirinde de uluslararası yaptırımların devreye gireceğini ekledi.

Ayrıca herhangi bir saldırının 'işgal' olarak betimleneceğini ve iki tarafta da büyük kayıpların yaşanmasına neden olabileceğini aktardı.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında bir ateşkesin imzalanmış olmasına rağmen 2014'ten beri gerilim var.

Rusya ise NATO ülkelerini Ukrayna'ya silah göndermekle ve ABD'yi bölgedeki gerilimi artırmakla suçluyor.

Etiketler : Ben Wallace RUSYA UKRAYNA
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