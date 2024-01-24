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24 Ocak 2024 Çarşamba 00:54:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 00:54:00

İngiltere'den Gazze için "çatışmalara insani ara" çağrısı

Kaynak: AA

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İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Gazze'de yaşanan acıların son bulması ve sürdürülebilir ateşkes için çatışmalara acil "insani ara" verilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmed, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumu öncesi basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin sürdürülebilir bir ateşkes için çatışmalara "insani ara" çağrısını yineleyen Ahmed, Gazze'deki insani krizin her geçen gün kötüye gittiğini belirtti.

Sürdürülebilir ateşkesin Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakması ve İsrail'i tehdit edecek şekilde Gazze yönetiminde söz sahibi olmamasını kapsadığını kaydeden Ahmed, Filistin yönetiminin bölgede yönetimi devralması gerektiğini ifade etti.

Ahmed, iki devletli çözüm için tüm devletlerin sorumluluk alması gerektiğinin de altını çizerek, "Bu çatışma, gerektiğinden bir saniye bile uzun sürmemeli. Şu anda çatışmalara verilecek acil bir ara gerekiyor ve kendi gözümle de gördüğüm üzere hayati insani yardımların bölgeye girmesi, esirlerin de çıkması gerek." dedi.

Esir yakınları ve Gazze'yi terk edenlerle görüşüp yaşadıkları acıya şahitlik ettiğini aktaran Ahmed, barışın tüm acıları bitirecek tek yol olduğuna dikkati çekti.

Ahmed, iki devletli çözüm hayalini gerçeğe dönüştürmek için herkesin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Gazze'deki çatışmalarda yaralanan ve öldürülenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu kaydeden Ahmed, bu durumun sona ermesi için çatışmalara acil "insani ara" verilmesi gerektiğini yineledi.

Yemen'deki Husilere yönelik ABD ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarına değinen Ahmed, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve denizcilere saldırdığını söyledi.

Husilerin Yemen'deki ABD'li ve İngiliz insani yardım çalışanlarına ülkeden çıkma uyarısı yaptığı yönündeki haberlere de değinen Ahmed, "Husilere mesajım şudur. Kendi hayatlarını riske atarak insanların acısını dindirmeye çalışanların işlerini yapmasına izin verin." dedi.

Etiketler : insani ara ver sürdürülebilir ateşkes acıların son bulması
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