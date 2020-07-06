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06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:15:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:27:00

İngiltere'den flaş Cemal Kaşıkçı kararı: 20 Suudi Arabistan vatandaşı yaptırım listesine alındı

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İngiltere, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle 20 Suudi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018 günü katledilen Gazeteci Cema Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin, haklarında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" ve "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından dava açılan 20 sanık için İngiltere'den yaptırım kararı geldi.

Alınan bilgilere göre; İngiltere, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle 20 Suudi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı.

TANIK İFADESİ KAN DONDURDU!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin ikisi azmettirici, 20 sanığın yargılandığı davaya bir tanık ifadesi damgasını vurdu.

Olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen cesedine ulaşılamayan ve ne şekilde öldürüldüğü uzun süre tartışılan Kaşıkçı'nın, başkonsoloslukta boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürüldüğü öne sürülmüştü. Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra başkonsolosluk konutundaki fırında yakıldığı iddiaları da gündeme gelmişti.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada olay tarihinde başkonsoloslukta teknik eleman olarak çalışan Zeki Demir tanık olarak ifade verdi. Demir ifadesinde, şunları söyledi:

"KEBAP OLURSUNUZ"

"Tadilat için bir ekip geleceğini arkadaşlardan duydum. Olaydan bir gün önce de aynı şeyi söylemek için eve telefon ettiler. Emrullah Öz aradı. Gelen mühendislere yardımcı olmam için konuta çağırdı. 5-6 kişi kapıdan girmemi engelledi. Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Bir an önce gitmemi istiyor gibiydiler. Tandırı yaktım. 'Tandıra düşerseniz, kebap olursunuz' şeklinde espri yaptım. 'Yallah' dediler bana, çıktım. Çıkarken bir araç geldi. Kapıyı açamayınca elle açmak istedim, izin vermediler. Mermerin rengi de değişmişti. Kezzaptan dolayı değişmişti."

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