VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açı...
Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı
İstanbul için yağışlı hava uyarısı
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi
TMSF: Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz' iddiaları doğru değildir
AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor
"Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine zarar vermenin kimseye faydası yok"
Ermenistan üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor
'32. Akbank Caz Festivali' 24 Eylül'de başlayacak
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması
Bakan Nebati: Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han, Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacak
İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı
Anayasa Mahkemesinden Ali İsmail Korkmaz kararı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de 100'e yakın terörist kaldı
Tatar, Rum tarafının sıkıştırmanın yolunu açıkladı
Bahçeler QUA Granite'in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor
ABD'den kriz çıkaracak itiraf!
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm ders kitaplarının illere gönderildiğini açıkladı
Abdülhamid Han sefere çıktı! Yeni sondaj rotamız Akdeniz
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fiyatları düşürün
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı olayında yeni gelişme! 9 kişi adliyeye sevk edildi
09 Ağustos 2022 Salı 15:37:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 15:37:00

İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'de ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı.

Independent gazetesinin haberine göre, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansınca (UKHSA) yayımlanan üçüncü derece sıcaklık uyarısı 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 35 santigrat dereceye çıkması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklığın temmuzda görülen en yüksek seviyenin altında olacağını ve sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olabileceğini açıkladı.

"Yüksek risk" kategorisindeki kişilere destek verilecek

Sıcak hava dalgasına ilişkin uyarı kapsamında sosyal ve sağlık hizmetler sağlayan kurumların, "yüksek risk" kategorisindeki kişilere destek vermesi bekleniyor.

Met Office yetkilisi Tom Morgan, hafta içinde sıcak hava dalgasının geniş çaplı şekilde etkisini sürdüreceğini ve sıcaklığın 12-13 Ağustos'ta yüksek seviyelere ulaşacağını ifade etti.

19 Temmuz'da ülkede hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üstüne çıkarak en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, "İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı", Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen "en kurak temmuz" oldu.

Etiketler : İngiltere Sağlık Güvenliği 14 Ağustos sıcaklık uyarısı İngiltere
Düğün sonrası sete çıkacak

Düğün sonrası sete çıkacak
Kadro tamamlanıyor

Kadro tamamlanıyor
Kansere yakalandı

Kansere yakalandı
Aile saadeti

Aile saadeti
Z kuşağını etkilemek istiyor

Z kuşağını etkilemek istiyor
Zengin Kız, Kupa Kızı oldu

Zengin Kız, Kupa Kızı oldu
Konserimize ailecek gidiyoruz

Konserimize ailecek gidiyoruz
Thor'dan romantik hareket

Thor'dan romantik hareket
Festival başlıyor

Festival başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes