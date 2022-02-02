VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan imzaladı! Kredi limitleri değişti
Şiddetli rüzgar inişe izin vermedi!
Nerede olduğu bilinmiyordu! Kim Jong-un'un yanında ortaya çıktı
"Olay para değil racon mevzusu"
Afganistan ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Çok şiddetli sağanak geliyor
MSB kritik operasyonu böyle duyurdu
Dijital Tarkan
Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini yansıttık
Göz kuruluğu görme kaybına yol açabilir
Gece kuşuysanız gözleriniz riskte!
Omicron vücuttan 7 günde temizleniyor
Soğuk havalar çocuklarda kalp kasını etkiliyor
Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz
Başkan Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı
Mukaddes üç aylar bugün başladı
Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatı başladı
Valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan yolcu tutuklandı
Meteoroloji'den 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya diplomasisi sürüyor
Başkan Erdoğan, Trabzon'da 'Heyamo' türküsünü dinledi
Putin: Ukrayna'da insan haklarının ihlali sistematik hale geldi
Türkiye'de 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan: Kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz
02 Şubat 2022 Çarşamba 09:58:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 09:59:00

İngiltere'de uçağın inişine rüzgar engeli

Kaynak: Reuters

ABONE OL

İngiltere'de bir yolcu uçağı, iniş yapacağı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Saatte 120 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle yolcu uçağı, piste iniş yapamadan tekrar havalanmak zorunda kaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

İngiltere'de bir yolcu uçağının şiddetli rüzgar nedeniyle piste iniş yapamama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

British Airways'e ait uçak, 31 Ocak günü Londra'nın Heathrow Havalimanı'na iniş yapacağı esnada şiddetli rüzgarla karşılaştı.

Havada yalpalayan uçak, tekrar yükselmek zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bölgede etkili Corrie fırtınasının saatte 120 kilometreye varan şiddetli rüzgarlara neden olduğu açıklandı.

Etiketler : British Airways' Corrie fırtınası İngiltere'
Bornozlu kar pozu

Bornozlu kar pozu
'Yaratılan' kamera karşısında

'Yaratılan' kamera karşısında
Ünlü oyuncudan ilginç itiraf

Ünlü oyuncudan ilginç itiraf
"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"

"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"
Aşıklar için söyleyecekler

Aşıklar için söyleyecekler
Oyuncular sette dedikodu yapamıyor

Oyuncular sette dedikodu yapamıyor
Selin'in boş durmaya niyeti yok

Selin'in boş durmaya niyeti yok
Gözyaşları içinde Barış itirafı

Gözyaşları içinde Barış itirafı
Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!

Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER