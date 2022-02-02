Şiddetli rüzgar inişe izin vermedi!

İngiltere'de uçağın inişine rüzgar engeli
Kaynak: Reuters
İngiltere'de bir yolcu uçağı, iniş yapacağı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Saatte 120 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle yolcu uçağı, piste iniş yapamadan tekrar havalanmak zorunda kaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.
İngiltere'de bir yolcu uçağının şiddetli rüzgar nedeniyle piste iniş yapamama anı güvenlik kameralarına yansıdı.
British Airways'e ait uçak, 31 Ocak günü Londra'nın Heathrow Havalimanı'na iniş yapacağı esnada şiddetli rüzgarla karşılaştı.
Havada yalpalayan uçak, tekrar yükselmek zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.
Bölgede etkili Corrie fırtınasının saatte 120 kilometreye varan şiddetli rüzgarlara neden olduğu açıklandı.