İngiltere'de Theresa May istifa baskısı altında

İngiliz hükümetinin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’ndan sorumlu bakanı Andrea Leadsom’ın dün gece açıklanan istifasının ardından, Başbakan May’in de yarın istifa edebileceği belirtiliyor.

Leadsom, May hükümetinden istifa eden 36. üst düzey yetkili oldu. Theresa May son iki yılda aralarında iki Brexit bakanı, bir dışişleri bakanı, bir çalışma bakanı, bir başbakan yardımcısı ile iki savunma bakanının da yer aldığı çok sayıda üst düzey üyesini kaybetti. İstifaların çoğunluğu da May’in Brexit politikasında aldığı değişiklik kararlarına bağlı olarak gerçekleşti.

"YOLUN SONU"



İngiliz basınında bugün yer alan haber ve değerlendirmelere göre, artan baskı May’i yarın istifasını açıklamaya mecbur bırakabilir.

The Times, May’in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için verdiği yeni tavizlerin partisi içinde bir isyan başlattığını, Leadsom’ın istifasının da bunun öncüsü olduğunu yazdı. Gazeteye göre, baskı altındaki May, istifasını yarın açıklayacak.

"Brexit fiyaskosunun ardından May gidici" manşetiyle çıkan The Sun gazetesi de yalnızlaşan başbakanın Downing Street’teki ofisi "10 Numara"ya saklandığı değerlendirmesine yer verdi.

"Yolun Sonu" manşetiyle çıkan Daily Mail gazetesine göre istifasını yarın açıklayacak olan May, görevi bırakma süreciyle ilgili detayları kamuoyuyla paylaşacak. Gazete, iktidardaki Muhafazakar Partinin bugün ülkede yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir yenilgi alacağına da işaret etti.

The Guardian ve The Independent gazetelerinin haberlerine göre ise May koltuğuna tutunmaya çalışıyor ancak bunu ne kadar sürdürebileceği belli değil.

İngiliz gazeteleri haberlerinde May’in makam aracının arka koltuğunda yaşlı gözlerle göründüğü bir fotoğrafını kullandı.

BREXİT ANLAŞMASI



May yeni Brexit planını dün Avam Kamarasına sunarken, kendi partisine ait koltukların çoğunluğunun boş olması da dikkati çekmişti.

May, Avam Kamarası'nın 3 kez reddettiği ancak haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunulacağı açıklanan Brexit anlaşmasının ayrıntılarını önceki gün basın toplantısıyla ilan etmiş, dün de milletvekilleriyle paylaşmıştı.

Başbakan May’in anlaşmaya yönelik itirazları gidermeyi amaçlayan vaatleri arasında milletvekillerine yeni Brexit referandumu konusunda bir oylama olanağı verilmesi de yer almıştı.

SEÇİM YENİLGİSİ



May, 2016’da yapılan Brexit referandumunun ardından dönemin başbakanı David Cameron’ın istifasıyla boşalan koltuğa milletvekillerinin desteğiyle oturmuştu.

Ancak 2017 haziranında kendi kararıyla gittiği erken genel seçimde tek başına hükümet çoğunluğunu kaybeden May, Kuzey İrlanda’nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

Seçim yenilgisinin ardından da İngiliz gazeteleri May için "yürüyen ölü" tabirini kullanıştı ancak İngiliz siyasetçi 2 yıl boyunca görevini sürdürmeyi başardı.

May aralık ayında parti içi muhalefetin girişimiyle gidilen güvensizlik oylamasından galip çıkmayı başarmıştı. Parti kurallarına göre May hakkında yeni bir güvensizlik oylamasına 12 ay boyunca gidilemiyordu.

Bununla birlikte May'in istifa baskılarına direnmesi halinde, parti yönetiminin bu kuralı değiştirebileceği ve May hakkında yeni bir güvensizlik oylaması yapılabileceği belirtiliyor.

İngiltere 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı.

(AA)