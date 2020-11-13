İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni vaka

İngiltere'de Kovid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 27 bin 301 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 317 bin 496'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 376 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 50 bin 304'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüsün yayılmasını önlemek ve virüsün iletim hızını belirten R sayısını azaltmak amacıyla 5 Kasım'dan bu yana 4 haftalık bir ulusal karantina süreci uygulanıyor. İngiltere hükümetine bağlı Bilim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de R sayısı verilerinin 1.1-1.3 aralığından 1.0-1.2 aralığına düştüğü belirtildi. Ofis, R sayısının 1'in altında tutulması gerektiğini ifade ederken, salgının yayılma oranının geçen haftadan bu yana düştüğünü ve yüzde 1-3 arasında seyrettiğini açıkladı.

Öte yandan İngiltere'de dün 33 bin 470 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını ulaşılmıştı.