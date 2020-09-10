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10 Eylül 2020 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 20:00:00

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 919 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kaynak: AA

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İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 919 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 41 bin 608'e ulaştı.

Son 24 saatte ise 2 bin 919 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 358 bin 138'e yükseldi.

Avrupa’da Kovid-19’dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de, yeni vaka sayısı yükselişe geçti. Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı, son 1 haftada günlük ortalama 2400 oldu.

- İNGİLİZ HÜKÜMETİ PORTEKİZ VE MACARİSTAN'I KOVİD-19 KONUSUNDA "GÜVENLİ ÜLKELER" LİSTESİNDEN ÇIKARDI

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen Portekiz ve Macaristan'ı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken İsveç'i listeye dahil etti.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Portekiz, Macaristan ve Fransız Polinezyası'nı koronavirüs seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü saat 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."

Shaaps, İsveç'in de "güvenli ülkeler" listesine eklendiğini ve buradan geleceklerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmelerinin gerekmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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