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16 Ekim 2021 Cumartesi 10:19:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 10:21:00

İngiltere'de saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Etiketler : bıçaklı saldırı milletvekili david amess
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