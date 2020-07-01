  • BIST
    115315
  • Dolar
    6,8544
  • Euro
    7,7168
  • Altın
    390,1480
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin yakışıksız çıkışına Türkiye'den jet cevap! 'Karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elinde'
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Devlet Bahçeli: Sosyal medya ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir
FETÖ'cü pilot tuğgeneral Çelenk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye yönelik Kovid-19 seyahat uyarısı açıklaması
Senegal'den AB'nin uluslararası uçuş kriterlerine tepki
BMGK'dan 90 gün küresel insani ateşkes kararı
Van'da kaybolan minik Melek her yerde aranıyor
Türkiye genelindeki 2 bin 400 sinema salonundan çok azı bugün kapılarını açtı
Wigan Athletic iflasın eşiğinde
Irak'ta KOVID-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
ABD'den Ayasofya ile ilgili küstah çağrı!
Lionel Messi tarihe geçti
Şampiyonların tayları 9 milyon lira gelir getirecek
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye ceza yağdı
İngiltere Hong Konglulara İngiliz vatandaşlığı yolunu açtı
CHP'li Belediyede kardeşe üst düzey kıyak!
4 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Malatya'da korona nedeniyle uygulanan saat kısıtlaması kaldırıldı
Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'ye yönelik uyumlu bir stratejiye ihtiyaç var
01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:58:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:58:00

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı

ABONE OL

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 906'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 906'ya çıktı. Vaka sayısı ise 829 artarak 313 bin 483'e ulaştı.

Son 24 saatte 226 bin 398 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 662 bin 51 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci ve dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER