İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bin 119'a çıktı
Kaynak: AA
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 119'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 119'a ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarak 292 bin 552 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
- İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bin 119'a çıktı
- Yunanlılar, botlarına el koyup, can salı ile ölüme terk etti
- Gine hava sınırlarını yarından itibaren açacak
- Macron'un zor anları! Protestocular etrafını sardı ne diyeceğini bilemedi
- AB seyahat kısıtlaması getirdiği ülkelere yenilerini ekledi
- ABD'de 17 yıl sonra ikinci kez federal bir mahkum idam edildi