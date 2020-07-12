İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 819'a çıktı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 819'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 819'a ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 650 artarak 289 bin 603 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
- Florida, 24 saatte tespit edilen 15 bin Kovid-19 vakasıyla ABD'de rekor kırdı
- Katalonya'da artan Kovid-19 vakaları alarm veriyor
- İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 819'a çıktı
- ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi
- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 856 bini geçti
- Serrac, askeri bölge komutanlarıyla Sirte-Cufra bölgesindeki operasyonları görüştü