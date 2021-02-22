İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak

İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin "önemli düzeyde" olduğunu söyledi.

Hiçbir aşının yüzde 100 etkili olamayacağını ifade eden Johnson, karantinanın kaldırılmasıyla "daha fazla vaka, dolaysıyla da daha fazla ölümün görüleceği gerçeğinden kaçınılamayacağını" dile getirdi.

İngiliz Başbakan, aşıların koruyamayacağı insanlar bulunacağına işaret ederek, "Kovidsiz bir dünya olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

KARANTİNA KALDIRILIYOR

5 Ocak'ta başlayan karantina ve kısıtlamaları, 8 Mart'tan itibaren hafifletmeye başlayacaklarını açıklayan Johnson, aşamalı bir plan hazırladıklarını ve her aşamaya geçişte aşılama durumu, hastanelerdeki hasta sayısı, ölümler, olası yeni türlere ilişkin verileri dikkate alacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda ilk olarak 8 Mart'ta okulların açılacağını duyuran İngiliz Başbakan, "Bugünden itibaren 2 hafta sonra tüm okullardaki öğrenciler, güvenle yüz yüze öğretime dönebilir." dedi.

Başbakan, kısıtlamaların gevşetilmesinin ikinci aşamasının ise sokağa çıkma yasağının kaldırılması olacağını aktardı.

"Evde kalın" kuralının 29 Mart'ta kaldırılacağını kaydeden Johnson, bu tarihten itibaren açık hava spor tesislerinin yeniden açılabileceğini bildirdi.

21 HAZİRAN'DA TÜM KISITLAMALAR KALDIRILABİLİR

Başbakan'ın açıkladığı plan, vakaların ve ölümlerin yeniden artmaması durumunda tüm kısıtlamaların 21 Haziran'da tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

Plana göre, 12 Nisan'dan itibaren mağazalar, kuaförler, manikür salonları, kütüphaneler, müzeler, sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla kapalı spor salonları ve alkol alınabilen açık alanlar yeniden açılacak.

17 Mayıs'tan itibaren iki ayrı hanenin üyeleri veya 6 kişiye kadar olan grupların kapalı mekanlarda buluşmalarına izin verilecek, barlar ve restoranlar açılacak, sınırlı sayıda kişi spor etkinliklerini stadyumlarda izleyebilecek.

21 Haziran'dan itibaren tüm kısıtlamalar kaldırılabilecek, kalabalık etkinliklere izin verilebilecek ve gece kulüpleri yeniden açılabilecek.

YENİ TÜR NEDENİYLE KARANTİNAYA GİDİLMİŞTİ

Kovid-19 nedeniyle 120 binden fazla kişinin öldüğü ülkede, aralık ayında tespit edilen virüsün daha bulaşıcı ve daha öldürücü bir türü, vakaları ve buna bağlı olarak ölümleri artırmıştı.

Bunun üzerine 5 Ocak'ta üçüncü kez ulusal çapta karantinaya gitme kararı alan ülke, bir yandan da aşılama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Hem karantinanın hem de aşılamanın etkisiyle vakaların ve ölümlerin azalması üzerine karantinanın kaldırılması gündeme gelmişti.

Bugüne kadar 17,7 milyon kişinin aşılandığı ülkede, tüm yetişkinlerin temmuza kadar aşılanması planlanıyor.