İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
İngiltere'de koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 176 artarak 43 bin 906'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı ise 829 artarak 313 bin 483'e çıktı.
Son 24 saatte 226 bin 398 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 662 bin 51 oldu.
İngiltere, KOVID-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci ve dünya genelinde ise ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.
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