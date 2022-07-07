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07 Temmuz 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 16:00:00

İngiltere'de Johnson'ın yerine kim Başbakan olacak?

Kaynak: aksam.com.tr

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İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson hükümetine oluşan güvensizlik nedeniyle başlayan istifa sürecine en sert karşı çıkan Savunma Bakanı Ben Wallace oldu.

Ben Wallace, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Putin ile savaşın ortasındayken siyasi salon oyunlarına gerek yok" açıklaması ile tüm istifa eden bakanları topa tutarak Boris'in yanında yer aldığını bildirmişti.

İngiltere merkezli anket şirketi YouGov'un yaptığı kamuoyu yoklamalarında da Boris Johnson'dan sonra muhafazakar parti içerisinde başbakanlığa en yakın aday olarak görülen İngiltere'nin genç Savunma Bakanı Ben Wallace siyasi olarak durduğu yerden memnun gibi görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline en sert yorumları yaparak halkın sevgisini de kazanan Wallace, Boris Johnson'dan sonra başbakan olabilir.

TÜRKİYE'Yİ İSVEÇ VE FİNLANDİYA KONUSUNDA İLK ONAYLAYAN İSİMDİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için gereken şartları ortaya koyduğunda ilk destekleyen yabancı misyonlardan birisi oldu.

Wallace, basına yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazına ilişkin olarak, "Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi mutlaka dinliyor olacağız." dedi.

NATO'nun sınırlarının Norveç'teki Kuzey Kutbu'ndan Karadeniz'e ve Türkiye'ye kadar çok geniş bir sınırı kapsadığının her zaman hatırlanması gerektiğini kaydeden Wallace, Türkiye'nin NATO'nun en eski üyelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ben Wallace şunları kaydetti:

Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK terör örgütüyle ilgili endişeleri ve üyelerin bununla başa çıkmak için yeterince çaba gösterip göstermediği konusundaki sözlerini dinledim. Bunu aşmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. Sonunda oraya ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi de mutlaka dinliyor olacağız.

BEN WALLACE KİMDİR?

15 Mayıs 1970'de doğan İngiliz politikacı Robert Ben Lobban Wallace, 2019'dan beri İngiltere'nin Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.

1991 yılında girdiği İngiliz Ordusunda 1998'e kadar yüzbaşı olarak hizmet eden Ben Wallace 1999'da Kuzey Doğu İskoçya İskoç Parlamentosu'nun (MSP) Muhafazakar üyesi olarak 2003'e kadar hizmet etti.

Politik olarak hızlı yükselen muhafazakar lider İngiltere'de politikaya atılmak için 2003'te üyelikten istifa etti ve Westminster'de seçimlere girdi. Muhafazakar partide milletvekili görevini yürüten ve 5 yıl arka planda iş yapan politikacı kendisini burada da göstererek yükselmeye devam etti.

2010-2014 yılları arasında Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı Ken Clarke'a Parlamento Özel Sekreteri olarak atandı. 2015-2016 yılları arasında Kuzey İrlanda Ofisi Parlamento Devlet Müsteşarı oldu. 2016-2019 yılları arasında Güvenlik ve Ekonomik Suçlardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı. 2019'da da oradan istifa ederek Boris Johnson'ın bir destekçisi olan Wallace, Dışişleri Bakanı olarak üst düzey kabine görevine terfi etti.

Etiketler : İNGİLTERE Ben Wallace TÜRKİYE ADAY
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