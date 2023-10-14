İngiltere'de İsrail protestosu: BBC binasını kırmızıya boyadılar
Kaynak: AA
İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binası kırmızıya boyandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binasının duvarına kırmızı boya döktü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İsrail'de 8 Rus vatandaşı hayatını kaybetti
- İngiltere'de İsrail protestosu: BBC binasını kırmızıya boyadılar
- Lübnan'dan İsrail'in bazı askeri hedeflerine saldırı yapıldı
- Fransa'da ordu sokağa indi
- Rusya: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak
- NATO, Kosova'ya ilave asker gönderdi