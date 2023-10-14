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İngiltere'de İsrail protestosu: BBC binasını kırmızıya boyadılar
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14 Ekim 2023 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 18:05:00

İngiltere'de İsrail protestosu: BBC binasını kırmızıya boyadılar

Kaynak: AA

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İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binası kırmızıya boyandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binasının duvarına kırmızı boya döktü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : BBC İNGİLTERE FİLİSTİN İSRAİL PROTESTO
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