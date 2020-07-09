09 Temmuz 2020 Perşembe 19:49:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 19:49:00
İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
İngiltere'nin Leicester şehrinde terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişi anti-terör polisleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.
İngiltere'nin Leicester şehrinde terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişi anti-terör polisleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.
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