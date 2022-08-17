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17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:34:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:34:00

İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi

Kaynak: AA

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'ni verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi bu yılın temmuz ayında yıllık bazda bir önceki ayda kaydedilen yüzde 9,4 seviyesinden yüzde 10,1'e yükseldi.

İngiltere'de enflasyonun bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiiz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu yılın temmuz ayında yıllık bazda bir önceki ayda kaydedilen yüzde 9,4 seviyesinden yüzde 10,1'e yükseldi.

Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 4 kez görüldü.

İngiltere'de en son enflasyonda çift hane 1982 yılının şubat ayında yüzde 10,2 ile görülmüştü.

Buna ek olarak, ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 yılları arasında enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü kaydedilmişti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), artan enflasyonla mücadele için by ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak, politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e artırdığı bildirmişti.

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayında yüzde 13,3 ile zirve yapmasının beklendiğin belirtilirken, İngiliz ekonomisin ise bu yılın son çeyreğinde resesyona gireceği tahmininde bulunulmuştu.

Etiketler : ingiltere tüketici fiyat endeksi enflasyon
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