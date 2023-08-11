İngiltere'de doktorlar isyanda!

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, bugün başladıkları 5 günlük grev kapsamında Başbakanlık Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Başbakan Rishi Sunak'ın resmi konutunun bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.

Sokağın girişine kurulan sahnede toplanan yüzlerce pratisyen hekime seslenen BMA Pratisyen Hekimler Eş Başkanı Rob Laurenson, bu yıl 15 günü grevle geçirdiklerini söyledi.

Saatlik ücretin 14 sterlinden (yaklaşık 480 lira) 20 sterline (yaklaşık 680 lira) çıkarılmasını talep ettiklerini aktaran Laurenson, "Bize '15 yıldır bekleyin' diyorlar. Bütün hükümetler, bize bu yalanı söyledi. 15 gün grev yaptık, hükümet mesajımızı alana kadar grev yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Laurenson, İngiliz doktorların başka ülkelerde daha iyi maaşlara çalıştığına işaret ederek, "İngiltere'de neden dünyanın en rekabetçi maaşları yok? Neden dünyanın kalanından daha iyi şartlarımız yok? En kaliteli araştırmacıları ve doktorları neden kaybediyoruz?" diye konuştu.

"DOKTORLAR, HAK ETTİKLERİ ÜCRETLERİ ALAMIYOR"



Bir diğer Eş Başkan Vivek Trivedi de teklif edilen yüzde 5 maaş artışının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Başbakan Rishi Sunak, bizim grevlerimiz yüzünden hastanelerde bekleme sürelerinin arttığını söylüyor. Biz bu kadar önemliysek, bize neden hakkımız olan saatlik 20 sterlin ücreti vermiyor? Doktorlar, 6-7 yıl okuyup binlerce sterlin borca giriyor ancak hak ettikleri ücretleri alamıyor." diye konuştu.

Trivedi, yakında diğer sağlık çalışanlarının da katılımıyla grevlerin daha da genişleyeceğini söyleyerek, haklarını alana kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.

BMA'ya bağlı pratisyen hekimler, bu yıl mart, nisan, haziran ve temmuzdan sonra bugün 5'inci kez greve gitti.

Grevlerini, 15 Ağustos'a kadar sürdüreceklerini açıklayan pratisyen hekimler, hükümetten yüzde 35'lik zam ve maaş düzenlemesi istiyor.

Hükümet ise yüzde 5 zam ve 1500 sterlin teklif ederken pratisyen hekimler, 15 yıldır enflasyonun altında maaş zammı aldıklarını, bu nedenle yüzde 35 zammın adil olduğunu belirtti.

SAĞLIK BAKANI, GREV KARARINDAN GERİ DÖNÜLMESİNİ İSTEDİ



İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, bugün Daily Mail'de yayımlanan makalesinde, doktorları grev kararından vazgeçmeye çağırarak, iş bırakma eylemlerinin hem hastanelerde bekleme sürelerini artırdığını hem de sağlık hizmetlerinin yeterli verilemediğini söylemişti.

BMA'nın kışın da grevlerini sürdürme kararını eleştiren Barclay, bu durumu "endişe verici" ve "düşüncesizce atılmış adımlar" olarak nitelendirmişti.

Hükümetin daha fazla zam pazarlığı yapmayacağının altını çizen Barclay, bundan sonraki görüşmelerin çalışma şartlarını iyileştirmek üzerine olacağını kaydetmişti.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yayımladığı raporda, sağlık hizmeti bekleyenlerin sayısının 7,6 milyona ulaşarak rekor kırdığını açıklamıştı.

NHS, bekleme sıralarının uzaması nedeniyle 800 bin randevunun ise iptal edildiğini bildirmişti.