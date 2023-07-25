İngiltere'de 2040 yılında 9 milyon kişi hastalıkların pençesine düşecek

Health Foundation ve Liverpool Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "2040'ta Sağlık: İngiltere'de öngörülen hastalık modelleri" raporuna göre, "önemli hastalık" olarak bahsedilen 20 hastalığın 19'uyla mücadele edenlerin sayısında yaklaşık yüzde 37'lik artış olacak.

Aynı hastalıklarla mücadele edenlerin sayısının 2040'ta 9,1 milyona ulaşacağı öngörüsünün yer aldığı raporda, bu sayının 2019'dakilere göre 2,5 milyon daha fazla olduğunun altı çizildi.

Geçmiş yıllardaki duruma ilişkin karşılaştırmanın da yer aldığı rapora göre, önemli hastalıklarla mücadele eden 20-69 yaş grubunun 2010'da 2,4 milyon olan sayısı 2040'ta 3,5 milyona yükselecek. Bu yaş grubundan daha yaşlı olanların 2010'da 2,9 milyon olan sayısı 2040'ta 5,6 milyonu bulacak.

Raporda 2040'ta ortalama yaşam süresinin 83'e ulaşacağına, bir kişinin önemli bir hastalıkla mücadele edeceği sürenin de 12 yılı aşacağına vurgu yapıldı.

Aralarında kanser, duyma bozukluğu, epilepsi, demans, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların bulunduğu 20 hastalıktan 19'unda artış yaşanacağının öngörüldüğü araştırmada, yalnızca koroner kalp rahatsızlığı yaşayanların sayısının düşeceği tahmini yapıldı.

Halihazırda her 6 yetişkinden 1'inin büyük hastalıklarla mücadele ettiğine, 2040'ta bu oranın her 5 yetişkinden 1'ine yükseleceğine işaret edilen araştırmada, "Hastalıklarda beklenen artışın çoğu, ağırlıklı olarak toplumun kendi içinde veya ilk derece sağlık hizmetlerinde ele alınan anksiyete, depresyon, kronik ağrı ve diyabet gibi hastalıklarla alakalıdır." değerlendirmeleri de yer aldı.

Raporda, ilk derece sağlık hizmetlerine yapılacak yatırımların adı geçen hastalıkların etkisini azaltmakta ve yaşam kalitesini artırmakta önemli olduğuna da dikkat çekti.

Artışı önlemek için uzun vadeli bir reform planı yapılması gerektiği belirtilen raporda, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yatırımlarının artırılması, kurumda çeşitli reformlar yapılması tavsiyelerine de yer verildi.