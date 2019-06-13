İngiltere, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'nın ABD'ye iadesini öngören belgeyi onayladı

İmzayı dün attığını ifade eden Javid, "Şu anda gerektiği gibi parmaklıkların ardında. ABD tarafından yapılan bir iade talebi var yarınki duruşmadan önce ancak ben dün iade emrini imzaladım ve onayladım. Yarın mahkeme önünde olacak. Ben her zaman adaletin yerini bulduğunu görmek istiyorum ve elimizde meşru bir iade talebi var, bu nedenle imzaladım, ancak son karar mahkemenin" ifadelerini kullandı.

ASSANGE DAVASI



Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının iki yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor.

Assange'ın 14 Haziran'da Amerika'nın hakkındaki iade talebi kapsamında Londra'da video bağlantısıyla mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

ABD'nin Assange yönelik 18 suçlaması arasında 1917 tarihli Espiyonaj Yasası'na dayandıranlar da bulunuyor.



Haber7