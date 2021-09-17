İngiltere'den Türkiye kararı!

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17 Eylül 2021 Cuma 08:18:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 08:18:00

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmaya hazırlanıyor

Kaynak: Reuters

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İngiltere Türkiye'yi seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmaya hazırlanıyor.

İngiltere hükümeti aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkeyi koronavirüs tecrit önlemleri kapsamında başlatılan ve seyahati zorlaştıran kırmızı listeden çıkarmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın The Times gazetesine dayandırdığı haberinde bu ülkelerden gelen yolcular yapılacak değişiklikten sonra karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Habere göre konuyla ilgili bakanlıklar bugün yapacakları açıklamayla kırmızı-sarı-yeşil listeden oluşan uluslararası seyahat kısıtlama düzenlemesini basitleştirecek. Yeni düzende ülkeler ya kırmızı ya da yeşil listede yer alacak.

Habere göre İngiltere'ye dönüşte karantina zorunluluğu bulunan ülkelerin yer aldığı kırmızı listedeki ülke sayısı da yarıya düşürülecek. Böylece iki doz aşı olmuş yolcular çoğu ülkeye rahatça gidip gelebilecekler.

The Times tam aşılı olan yolcuların İngiltere'ye döndüklerinde PCR testi olması ve seyahatten en fazla 72 saat önce test yaptırılması zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Etiketler : İngiltere Ulaştırma Bakanlığı The Times İngiltere Türkiye
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