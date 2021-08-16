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16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:25:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:25:00

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Taliban'la savaşmak için Afganistan'a dönmeyeceğiz

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İngiltere Savunma Bakanı Wallace, İngiltere ve NATO güçlerinin Taliban'la savaşmak için Afganistan'a dönmeyeceklerini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Sky News'a yaptığı açıklamada, "Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirdiğini teyit edebilirim. Durumun hangi aşamada olduğunu anlamak için siyasal bilimci olmanıza da gerek yok" dedi.

Wallace, İngiltere ya da NATO'nun Afganistan'a dönüp dönmeyeceği sorulduğunda, "Gündemde yok... Geri dönmüyoruz" dedi.

Wallace, Kabil havalimanının güvenli olduğunu ve İngiltere'nin İngiliz vatandaşlarını ve İngiltere ile bağlantısı olan Afganları tahliye etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını açıkladı.

Wallace, Taliban'ı Afgan hükümeti olarak tanıyıp tanımamaya karar vermek için henüz zamanın gelmediğini de belirtti.

Etiketler : İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Sky News Taliban
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